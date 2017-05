VIDÉO - David Carreira : "Je n'étais pas vraiment un jeune talent"

David Carreira, un invité au top (19/05/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 19/05/2017 à 12:42

David Carreira était l'invité de Bruno Dans La Radio ce 19 mai 2017. Le chanteur est une vraie star au Portugal, dont il est originaire, et s'est ensuite rapidement fait un nom en France. Il est revenu sur son passé pendant son entretien et a avoué à l'équipe qu'il n'était pas destiné à faire de la musique. En effet, jusqu'à ses 18 ans, il jouait au foot, mais il a confié qu'il n'était "pas vraiment un jeune talent", c'est pourquoi il a mis fin à cette activité.



Sa famille faisait beaucoup de musique, c'est pour cela qu'il a décidé de s'y mettre. Et on a rapidement décelé qu'il avait un talent. Dans son interview, il est aussi revenu sur sa collaboration avec Snoop Dog : Viser le KO. Aujourd'hui, David Carreira aimerait bien collaborer avec des artistes montants comme Ed Sheeran ou The Weeknd.

Avant de chanter en live son titre Domino, l'équipe de Lovin'Fun lui a fait une petite surprise. Ils ont réalisé un clip parodique de Domino, qui a beaucoup faire rire le chanteur.