Capucine Anav rejoint la famille (05/12/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 05/12/2017 à 12:24

Amandine, une auditrice âgée de 20 ans, souhaite reconquérir son ex, Geoffrey. Son ancien petit ami part vivre à Saint Malo pour mettre en oeuvre son projet professionnel. C'est la raison pour laquelle il a du mettre un terme à leur relation, alors qu'ils allaient fêter leur un an. La jeune femme est amoureuse et aimerait l'accompagner, où qu'il aille.



Pour aider Amandine, l'équipe a contacté Geoffrey. Le jeune homme a écouté attentivement la chanson du jour qui lui a été dédiée. Malheureusement il ne reviendra pas sur sa décision. Le jeune homme ne peut concilier sa vie professionnelle avec sa vie amoureuse et souhaite se lancer dans cette aventure seul. Une décisions que redoutait les animateurs mais qui permet, au moins, à Amandine de passer à autre chose.