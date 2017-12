publié le 01/12/2017 à 15:21

Une auditrice, Anouck, âgée de 24 ans s'est mariée en cachette au mois de juillet. Si elle a fait ça derrière le dos de ses proches c'est qu'elle savait que personne ne souhaitait ce mariage. Pour ses amis et sa famille c'est une décision précipitée. Ainsi Anouck a décidé de prévenir personne pour ne pas gâcher la fête et son enthousiasme.



Maintenant la jeune femme souhaite que les choses changent. Elle a décidé de mettre sa mère au courant de cette union et a demandé de l'aide à l'équipe pour lui faire passer le message. Elliot a composé une chanson du jour sur-mesure. Frédérique, sa mère, a compris le message et a eu une très bonne réaction : "Je l'accepte puisque ce garçon me paraît gentil, je ne pensais pas que les choses iraient aussi vite", a-t-elle avoué en direct. Anouck peut se rassurer.