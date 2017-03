Retour sur notre week-end toulousain (20/03/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

Retour sur notre week-end toulousain (20/03/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 20/03/2017 à 13:01

Ce week-end, toute l'équipe était à Tournefeuille pour le Fun Radio Live qui a eu lieu samedi 18 mars. Ils sont partis le vendredi pour passer la soirée chez un auditeur, Thomas. Avant d'aller chez lui pour faire un barbecue, toute l'équipe lui avait donné rendez-vous au karting pour une grande course.



Vacher et Christina se sont perdus en chemin et sont arrivés à la fin de la course. Pire encore : quand ils sont tous partis du karting pour rejoindre la maison de Thomas, ils ont oublié Vacher. Le pauvre s'est retrouvé tout seul sur le parking à attendre que quelqu'un remarque son absence.

Après dix minutes de route, Christina a remarqué l'absence de Vacher et quelqu'un est retourné sur le parking le chercher... La soirée avait mal commencé pour l'animateur, mais la soirée chez Thomas avec le barbecue ont réussi à lui remonter le moral.