#BrunoDansTonSalon (15/03/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 15/03/2017 à 12:42

À l'occasion de leur déplacement à Tournefeuille pour le Fun Radio Live qui aura lieu ce samedi 18 mars, Bruno a proposé d'aller passer la soirée chez un auditeur, le vendredi soir. Pour se faire il a lancé le #BrunoDansTonSalon. Pour choisir l'heureux élu, Bruno a laissé le dernier mot à Christina et Elliot, car il était incapable de départager lui-même tous ces auditeurs motivés.



Après avoir délibéré, c'est finalement Thomas qui recevra toute l'équipe chez lui vendredi soir, pour une soirée inoubliable. Et à l'entendre il a l'air plus qu'heureux de remporter ce privilège. Pour ce qui est des courses et de l'organisation de la soirée, ils vont tout gérer ensemble pour faire de cette soirée un véritable événement ! Vacher prévient : pas de bruit pendant Koh Lanta, mais pas sûr que sa demande soit exaucée.