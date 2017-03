L'apprenti tatoueur sans formation... (14/03/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 14/03/2017 à 12:46

Dans son Top 3, Elliot revient chaque jour sur les moments forts de l'émission. En numéro un, et sans aucun doute il place le Bruno dans ton couple. Le 14 mars, une auditrice a avoué sentir tellement mauvais des pieds qu'elle aimerait se faire opérer pour ce problème. En numéro deux, Elliot mentionne la facture remboursée du jour. Un auditeur a acheté une machine pour tatouer alors qu'il n'a aucune formation de tatoueur... On craint le pire. Enfin, en numéro trois, Elliot revient ensuite sur le Vacher Time, où Vacher, à fait part de nombreuses expressions utilisées pour aller aux toilettes comme : déposer le bilan, ou débriefer le dîner...



Hormis ce top 3, retrouvez également toutes les informations concernant le Fun Radio Live qui aura lieu le 18 mars 2017. Sur la scène retrouvez de nombreux artistes comme Vitaa, Henri PFR, Boostee ou encore Ofenbach, entre autres. Bruno, Vacher, Christina et Elliot présenteront cet événement exceptionnel.