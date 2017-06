publié le 13/06/2017 à 11:39

Lorsqu'il avait 6 ans Vacher voulait absolument une gerbille, une petite souris qui saute partout. Ses parents lui en ont offert une, et il en a voulu une deuxième. Une fois que les deux gerbilles se sont retrouvées dans la cage rien ne s'est passé comme prévu.



L'une a attaqué et mordu au cou l'autre, elle est morte sur le coup, et celle qui a attaqué s'est retrouvée avec une infection. Un véritable traumatisme pour Vacher, qui a retrouvé sa mère en train de tenter de la sauver avec une paille.

Malheureusement il n'y a rien eu à faire, et il a fini par enterrer ses deux souris l'une à côté de l'autre dans le fond de son jardin. Vacher y avait mis deux petites croix en bois afin de pouvoir les retrouver et de venir s'y recueillir, sauf que manque de bol son père a passé la tondeuse et il ne retrouve plus ou elles sont.