publié le 09/06/2017 à 12:39

Bruno a rappelé à l'équipe et à l'ensemble des auditeurs qu'ils étaient à l'antenne de Fun Radio depuis 6 ans. Il s'est souvenu qu'au début ça n'était pas facile de se faire une place, mais qu'avec un peu de temps ils ont réussi a fidéliser des auditeurs et c'est un véritable plaisir pour eux de les divertir chaque matin.



Qu'en est-il de l'année prochaine ? Bruno s'est posé beaucoup de questions et en a parlé autour de lui. Âgé de 46 ans il se demande bien s'il a encore sa place au sein de cette radio jeune. Après quelques minutes de suspens il a fini par avouer à tout le monde que Bruno Dans La Radio sera de retour pour une nouvelle saison l'année prochaine et même l'année d'après. Ils seront bien tous présents à la rentrée, dès le 28 août, l'équipe ne changera pas mais il y aura beaucoup de surprises.