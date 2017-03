Le dernier Contest de la Blague (23/03/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 23/03/2017 à 12:09

Si vous avez un compte sur Le Bon Coin, méfiez-vous, car vous êtes susceptible de tomber un jour sur Vacher. Son nouveau jeu est d'aller sur le site de bonnes affaires, de choisir une annonce au hasard et de contacter la personne. Il ne se concentre pas sur l'objet vendu, mais plus sur le vendeur, qu'il n'hésite pas à critiquer, afin de le rendre complètement hystérique.



Ce 23 mars 2017, sa victime se nomme : le vendeur masqué. Vacher commence par lui parler du vélo d'appartement qu'il a vu en ligne sur son compte, mais dérive vite sur le carrelage sur lequel il est posé. La personne en ligne s'énerve rapidement, mais Vacher fait mine de ne rien entendre et en remet une couche. L'animateur parle des baies vitrées sales du vendeur, puis de son reflet et de sa coupe de cheveux qui ne va pas du tout. L'équipe a beaucoup ri, le vendeur masqué un peu moins...