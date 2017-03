Notre future rencontre avec Scarlett Johansson (21/03/2017) - Best Of Bruno dans la Radio

publié le 21/03/2017 à 15:18

Tous les parents sont paniqués à l'idée que leurs enfants découvrent des gros mots et qu'ils commencent à en dire à tout-va. On protège les enfants des vulgarités en leur bouchant les oreilles ou tout simplement en s'interdisant d'en dire devant eux de peur qu'ils ne les répètent, car chaque nouveau mot appris est une victoire pour un enfant qui ne va cesser d'aller le répéter.



Pour éviter que cela ne se produise, Bruno a trouvé un stratagème. Il remplace une lettre du gros mot par une autre, par exemple : "Lutin", qu'il s'autorise à dire devant son fils. Vacher propose "Ta mère la lute" et Elliot renchérit avec "Fils de lute", "Va te faire enfuler", "Tête de mite", "Purin de ta mère"... les faux gros mots s'enchaînent. N'en n'abusez pas tout de même devant vos enfants, car s'ils sortent un jour un "Va te faire enfuler" à un inconnu, vous risquez d'être mal à l'aise.