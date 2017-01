Amélie et Christina au standard de Fun Radio ont livré une prestation qui a réussi à faire fuir les auditeurs !

par Jean-Alexis Lemieux publié le 09/01/2017 à 12:01

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Ce 9 janvier dans Bruno Dans La Radio a été extraordinaire pour nos oreilles ... Enfin non, c'est justement le problème. Et pourtant, tout avait bien commencé avec la future standardiste Grace, qui prendra la place d'Amélie dès lundi, car elle a décidé de s'envoler vers de nouvelles aventures. Grace a confié à toute l'équipe qu'elle avait un talent, celui de chanter exceptionnellement bien et d'être fan de Justin Bieber. Du coup Bruno lui a réservé la surprise d'interpréter une chanson pour fêter son arrivé.



Grace a donc relevé le défi avec succès, mais l'équipe a voulu voir s'il gagnait ou non au change en proposant à Amélie de chanter à son tour. Et là, on peut vous dire que c'est une catastrophe pour vos oreilles ... D'ailleurs, un conseil : mettez le son au minimum, car l'équipe ne s'est pas arrêtée à ce test. Ils ont ensuite tenté un duo entre Christina et Amélie. Grossière erreur ! Selon Vacher, ils ont carrément perdu tous les auditeurs à cet instant.