Epouse-moi mon pote ! (23/10/2017) - Best of Bruno dans la Radio

publié le 23/10/2017 à 12:27

A l'occasion de la sortie du film Épouse moi mon pote, Bruno a souhaité organiser une cérémonie en direct de l'émission. Pas certain que quelqu'un accepte de lui-même de se marier, Bruno a fait appel à un hypnotiseur. La cérémonie a débuté après que Vacher ait été hypnotisé.



C'est devant un autel que Vacher a pris la main, non pas de Elliot comme il était convenu, mais de Bruno : "Je veux qu'il devienne mon mari et qu'on adopte des enfants, et nos enfants deviendront frère." A-t-il déclaré à l'animateur. Il a ensuite reçu l'alliance et a ajouté : "Je t'aime" avant d'embrasser Bruno sur la bouche.

Vacher a retrouvé ses esprits et toute l'équipe du film Épouse mon pote a fait son arrivée dans le studio. Ils ont chanté, ils ont fait un parcours improbable... Une émission mouvementée à l'image du film qui sort le 25 octobre prochain avec Fun Radio !