Après une semaine de teasing sur ses réseaux sociaux, Calvin Harris a enfin dévoilé son nouveau titre "Slide".

> Calvin Harris - Slide (Audio Clip) ft. Frank Ocean, Migos Crédit Image : Calvin Harris / Youtube

par Jean-Alexis Lemieux publié le 24/02/2017 à 15:44

La rumeur courrait depuis quelques jours sur une collaboration entre le DJ Calvin Harris et Frank Ocean, l'une des plus belles voix de la musique. Le producteur écossais avait même fini par enflammer internet en postant le visuel du nouveau morceau sur son compte Instagram. Le titre s'intitule Slide et propose effectivement un featuring de l'artiste phénomène révélé en 2012 avec l'album Channel Orange. Mais Frank Ocean n'est pas seul, il retrouve aussi trois des membres de Migos : Quavo, Takeoff et Offset.

Et le résultat est saisissant : un mélange pop électro, ensoleillé et sensuel, qui fait l'effet d'une véritable bombe. Il ne restera plus que neuf titres à dévoiler en 2017 pour que Calvin Harris tienne sa promesse de sortir 20 titres cette année. Pour rappel, le dernier tube de Calvin Harris My Way avait fait un énorme carton avec plus de de 160 millions de vues sur YouTube. Son nouveau titre, Slide, risque de connaitre le même succès grâce à cette collaboration qui mélange les genres.