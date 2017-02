VIDÉO - Calvin Harris tease un prochain titre avec Frank Ocean

Calvin Harris a offert deux extraits de son futur titre sur son compte Snapchat.

21/02/2017

Depuis quelques temps, une rumeur était apparue sur une probable collaboration entre Frank Ocean (un célèbre auteur-compositeur et interprète américain) et Calvin Harris. Ils avaient été surpris par des paparazzis à Malibu (Los Angeles). Mais c'est maintenant confirmé avec les Snaps de Calvin Harris. Lui-même offre des extraits à bord d'une voiture et on peut reconnaître la voix douce du chanteur Frank Ocean.



Mais surtout, pour enlever le doute à tous les fans, Frank Ocean a carrément balancé une vidéo sur son compte Twitter avec en légende : "NEW Frank Ocean x @CalvinHarris". Le DJ écossais avait lui-même teasé sur son compte Twitter en informant ses fans qu'il sortirait en 2017 au moins 10 nouveaux titres. C'est donc sûrement le premier de ses 10 futures morceaux tant attendus par tous ses fans. On a dans tous les cas hâte d'entendre le morceau dans son intégralité !