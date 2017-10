publié le 30/10/2017 à 13:29

Après une émission de Bruno Dans La Radio spéciale Halloween en direct du Parc Astérix, c'est au tour de Lovin'Fun et du Night Show de vous faire flipper.



Le 30 octobre à 22h Le Night Show vous embarque dans une forêt hantée. Sur place ils auront une table de Ouija et un guéridon permettant de communiquer avec les esprits. L'équipe a invité Stylartichot, un YouTubeur spécialisé dans le paranormal. Sur sa chaîne il parle d'histoires effrayantes, de croyances et de spiritualité et viendra raconter ce qu'il a entendu de plus terrifiant en direct.

Le 31 octobre à 20h, c'est au tour de Lovin'Fun de vous effrayer. Les animateurs recevront un journaliste spécialisé dans les tueurs en série, des chasseurs de fantômes et un hypnotiseur. Les auditeurs seront invités, eux aussi, à raconter leurs histoires les plus flippantes.