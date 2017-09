publié le 21/09/2017 à 11:14

Le 6 septembre dernier DJ Snake avait créé l'événement en organisant un live sur le toit de l'Arc de Triomphe. De nombreuses personnalités ont pu assister à ce show exceptionnel, diffusé en Facebook Live pour en faire profiter le monde entier. A cet occasion le DJ français a teasé son dernier titre A Different Way. Ces premières notes ont suffi pour que tout le monde se fasse une idée : un nouveau tube était en route.



Ce 20 septembre DJ Snake a dévoilé la version intégrale de A Different Way et cette première impression s'est confirmée. Il revient à ses premières réussites en proposant un titre à la fois mélancolique et électrique. Pour le produire, il s'est associé à Ed-Sheeran et Lauv, un jeune artiste Californien qui risque de voir sa carrière décoller avec cette collaboration. Encore une belle réussite pour DJ Snake, que vous pourrez écouter en live lors de son concert le 24 février à l'AccorHotels Arena.