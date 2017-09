publié le 07/09/2017 à 11:13

Depuis quelques jours DJ Snake annonçait sur ses réseaux sociaux un live exceptionnel à venir, le 6 septembre. Le jour J il a fait un show incroyable, à la hauteur de ce qu'il prévoyait. Le DJ français a mixait sur le toit de l'Arc de Triomphe, retransmis en direct en Facebook Live dans le monde entier. Du jamais vu.



Un parterre de stars a pu assister à cette prestation exceptionnelle. Parmi elles, Anne Hidalgo, Jamel Debbouze, Florence Foresti, Kev Adams, Joey Starr, Cut Killer, Bigflo & Oli... Une partie de l'équipe de Fun Radio a aussi eu la chance d'y participer. Si vous écoutiez Fun Radio aux alentours de 22h30, ce 6 septembre, vous avez pu reconnaître la voix de DJ Snake au téléphone.

Pendant 15 minutes il a mixé ses plus gros titres, de façon originale, avant de jouer son tout dernier morceau A Different Way, que vous pouvez d'ores et déjà écouter sur Fun Radio. Il a produit ce titre avec Ed Sheeran et pour la petite histoire les deux artistes ont collaboré après avoir pris contact grâce à Fun Radio.



S'il a choisi la ville de Paris pour présenter ce son ça n'est pas par hasard : "C'est ma ville, ma maison. C'est l'endroit ou j'ai grandi. [...] J'ai rendu à la ville qui m'a donné tant de choses." Avant de clôturer ce show, il a annoncé qu'il serait en concert le 24 février à l'AccorHotels Arena.