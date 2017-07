publié le 26/07/2017 à 11:45

Après un premier week-end de dingue, la famille Fun Radio remet le couvert pour la seconde partie ! Du 27 au 30 juillet 2017, toute l'équipe vous fera vivre à nouveau le monde magique de Tomorrowland. Chaque année ce festival définit un thème pour plonger les festivaliers dans un univers surréaliste. Le cirque sera celui de 2017 pour les deux week-end. Avec 17 scènes et plus d'une centaine d'artistes, Tomorrowland sera rythmé par des shows grandioses très attendus. Fun Radio vous fera vivre en exclusivité des interviews, des mixs mais aussi de nombreuses surprises en direct depuis notre studio. Dès vendredi à 16h, retrouvez JB et Adrien Toma pendant trois jours en direct de notre studio. Voici un extrait du line-up du 2e week-end :



Vendredi 28 juillet sur la scène Sexy By Nature : de 18h30 à 19h30 : Afrojack b2b Benny Rodrigues / De 23h30 à 00h55 : Sander van Doorn.

Sur la Mainstage : De 16h à 17h : Bassjackers / De 19h à 20h : Martin Solveig / De 23h à 00h : Axwell /\ Ingrosso / De 00h00 à 1h : DJ Snake

Samedi 29 juillet sur la Mainstage : De 20h à 21h : W&W / De 21h à 22h : KSHMR

Sur la Axtone : de 19h30 à 20h30 : Axwell / De 00h00 à 01h00 : KO:YU



Dimanche 30 juillet sur Smash The House : de 19h30 à 20h30 : Ummet Ozcan / De 20h30 à 21h30 : Chuckie / De 23h00 à 00h : DVBBS

Sur la scène Pryda : de 20h30 à 22h00 : Deadmau5 / De 22h00 à 00h00 : Eric Prydz

Sur la Mainstage : de 21h à 22h : Nervo / De 22h à 23h : David Guetta / De 23h à 00h : Martin Garrix