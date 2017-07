publié le 19/07/2017 à 16:37

Du 13 au 15 juillet à Port Barcarès, une partie de la famille Fun Radio s'est rendue à l'EMF ! L'équipe est venue filmer les meilleurs moments de cet événement, et nous les avons compilés dans cette vidéo.



On peut apercevoir sur la première vidéo tout le site du festival à côté de la mainstage. L'équipe vous montre ensuite les coulisses du festival et le studio Fun Radio dans lequel les artistes passaient pour les interviews. Nervo était présent dans le studio pour une interview exclusive juste avant de monter sur scène. Il en est de même pour Tiesto qui nous a fait l'honneur de répondre à quelques questions avant d'assurer son show.

On peut également admirer la patrouille de France qui a dessiné le drapeau tricolore dans le ciel de l'EMF pendant que Martin Solveig faisait chanter la Marseillaise au public. L'équipe Fun Radio est parti à la rencontre des festivaliers et certains na manquaient pas d'imagination et ont mis leurs plus beaux déguisements. Dj Snake a crée un ras-de-marée au stand dédicace. Alok a tenté de parler français et c'est un bon début ! Enfin Don Diablo s'est amusé sur SnapChat avant de monter sur la mainstage de l'EMF.