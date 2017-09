Don Diablo - Don't Let Go ft. Holly Winter | Official Music Video

Cela fait près de deux ans que Don Diablo travaille sur son prochain album. Don’t Let Go est le premier single de cet opus que l’on a hâte de découvrir en intégralité. Avant ce son, il produisait des titres plus dancefloor mais a opéré un tournant dans son style, tout en gardant sa signature. Un pari réussi : "Même ma maman se le passe en boucle, j'imagine que c'est un bon signe" a-t-il confié à propos de ce nouveau morceau.



Don Diablo termine de décrire Don't Let Go avec cette phrase : "Tout ce que vous pouvez imaginer est réel." Un joli message adressé à ses fans et imagé par ce petit personnage animé qui le suit partout dans son clip. Le DJ néerlandais est un grand rêveur et aime s’amuser du virtuel. Souvenez-vous de la vidéo retraçant son été où il avait compilé des snapchats accompagné d’un hot-dog virtuel. Il avait même mis l’équipe de Fun Radio en scène avec ce fameux personnage.