publié le 17/07/2017 à 18:39

Pour le troisième et dernier jour à l'EMF, Adrien Toma et JB ont encore reçu des artistes de renoms : Don Diablo, Alok, Yellow Claw... Ils ont clôturé ce festival en beauté.



Don Diablo est passé par le studio de Fun Radio avant son set. Il a parlé de son dernier titre en date Say A Little Love, et a déclaré à propos de ce morceau et de ses sons en général : "Je fais des morceaux que je peux jouer sur mes sets et qui peuvent passer à la radio". Fun Radio était d'ailleurs la première radio à le recevoir : "Vous êtes comme une famille pour moi, vous avez été les premiers à me soutenir."

Don Diablo ne fait pas que de la musique, il a aussi lancé sa propre marque de vêtements dont Adrien est fan, il attend avec impatience la prochaine collection : "J'ai tout dessiné moi-même, je n'ai pas fait cette collection pour l'argent, mais pour que les gens se sentent bien dans leurs vêtements." Dernière chose, si vous aimez les vidéos décalées et drôles, suivez Don Diablo sur les réseaux sociaux vous ne serez pas déçus.

Yellow Claw a préparé un set très spécial

AloK, DJ brésilien en train de conquérir le monde, est venu pour la première fois en interview sur Fun Radio. Son titre Hear Me Now connaît un gros succès et il en très satisfait : "C'est difficile de s'exporter en dehors de notre pays." C'est la première fois qu'il mixait en France et il a livré ses impressions à Adrien Toma et JB : "C'est la première fois que je joue en France, et à chaque fois que j'ai regardé des vidéos de festival en France j'ai toujours trouvé le public incroyable."



Avant de clôturer l'EMF, les Yellow Claw sont passés dans le studio de Fun Radio. Ils ont préparé un set très spécial pour l'occasion : "On va jouer 7 nouveaux titres, c'est très excitant pour nous." Ils ont ensuite raconté une anecdote sur leur titre Good Day qu'ils ont produit avec DJ Snake : "La partie de DJ Snake a été faite sur un bateau, et il n'avait pas de wifi pour nous l'envoyer." Leur dernier titre en date se nomme Open, c'est un véritable carton et vous pouvez le découvrir sur Fun Radio.