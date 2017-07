publié le 23/07/2017 à 13:07

Après avoir passé un premier jour de folie à Tomorrowland, Anne-So et JB sont revenus pour vous faire vivre le deuxième. Au programme : des interviews, des mixs et de nombreuses exclusivités.



Henri PFR est arrivé dans le studio de Fun Radio émerveillé par ce qu'il venait de vivre : "Mon rêve est devenu une réalité." Il jouait sur la mainstage, il faisait beau, il y avait du monde, toutes les conditions étaient réunies pour que ce moment soit exceptionnel. Henri PFR est très reconnaissant envers Fun Radio : "C'est en grande partie grâce à vous que j'ai joué ici à Tomorrowland." Le DJ belge mixait donc à domicile, il a joué un tout nouveau titre à la fin de son set :"In The Mood With You, c'est mon nouveau titre qui sortira fin août, début septembre. Je l'ai produit avec Romeo Blanco, un artiste belge." Henri PFR a ajouté qu'il était dans le même esprit que son précédent son Until The End : "Il a la même vibe avec un tempo un peu plus lent."

Don Diablo a répondu aux questions de JB mais aussi des internautes. En effet, il était en interview exclusive sur la page Facebook de Fun Radio. On a ainsi appris quand sortait son prochain album : "Je l'ai presque fini. Ça sera en novembre ou en janvier au plus tard car j'ai une tournée européenne qui démarre début 2018." Un internaute lui a demandé quel avait été le meilleur show de sa vie : "Il y a des années j'ai fait un documentaire en Afrique du Sud. J'avais presque aucun équipement mais j'ai joué devant des enfants et ils étaient si heureux. C'était probablement le show le plus lamentable que j'ai fait techniquement parlant mais le meilleur émotionnellement." Enfin il a eu un mot touchant pour l'ensemble de ses fans : "Si je suis ici aujourd'hui c'est grâce à eux."