publié le 08/12/2017 à 12:54

Ce 8 décembre Axwell /\ Ingrosso dévoilent leur toute nouvelle production : Dreamer. Depuis leur arrivée sur la scène électro, les deux DJs suédois ont déjà signé de nombreux tubes dont I Love You ou plus récemment More Than You Know. Ce dernier a été le titre le plus remixé lors de l'édition 2017 de Tomorrowland, témoignant de son succès.



Dreamer est plus doux que leur précédent tube mais tout aussi entraînant. Depuis un an Axwell /\ Ingrosso le jouent lors de leur show dans une version plus progressive house que celle que l'on découvre ce jour. Le duo propose une version plus mainstream pour cette sortie officielle, inattendue mais réussie.

Après la sortie de leur album en juillet 2017 More Than You Know, les fans attendaient avec impatience ce nouveau titre, en témoignent leurs réactions sur Twitter.