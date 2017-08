publié le 02/08/2017 à 14:46

L'édition 2017 de Tomorrowland c'est 16 scènes toutes pensées autour d'un même thème : le cirque. Chacune d'entre elles a une particularité et plongent les festivaliers dans une ambiance très spéciale. On y a croisé des serpents, des équilibristes, des géants et surtout les plus grands DJ's du monde.



Ils se sont succédé tout au long de ces deux week-ends sur les scènes. Tomorrowland c'est le festival électro le plus grand du monde et un des plus prisés. C'est une consécration de s'y produire pour les artistes. Alan Walker, Felix Jaehn, Julian Jordan et d'autres l'ont confié à tour de rôle lors de leur interview avec JB, Adrien Toma et Anne-So en direct du festival.

Vous avez pu vivre l'intégralité du festival sur Fun Radio, découvrir en même temps que nous les mixes et les exclusivités lancées par les artistes aux animateurs. Nous vous faisons revivre les mixes les plus marquants de Tomorrowland, afin de faire durer le plaisir de ces week-ends grandiose.