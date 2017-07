publié le 22/07/2017 à 12:12

Du 21 au 23 juillet Anne-So et JB vont recevoir les plus grands DJ's du monde à l'occasion de Tomorrowland. Cette première journée a été l'occasion de belles rencontres pour les deux animateurs.



Les premiers à avoir inauguré le studio de Fun Radio, installé le temps du festival, sont Lucas & Steeve. Ils sont venus à leur sortie de scène et ont annoncé la couleur : "On n'a pas de mots pour expliquer ce qui se passe ici, c'est indescriptible, c'est magique." La mainstage c'était une première pour eux. L'année dernière, ils avaient mixé sur une autre scène. Ils ont travaillé pendant un an sur leur set et ont fait découvrir aux festivaliers 4 titres qu'ils n'avaient encore jamais joués. La suite des événements ? "On a beaucoup de shows prévus cet été, en Pologne, en Roumanie, de nouveau à Tomorrowland, puis aux Etats-Unis et en Croatie." Un agenda bien rempli !



Les festivaliers viennent du monde entier. C'est spécial, je vois ça qu'ici R3HAB Partager la citation





R3HAB était le deuxième invité de la journée, il a livré son ressenti sur Tomorrowland : "Je suis très excité d'être là, je joue à un super horaire, la météo est bonne." Puis il a parlé du public : "Je vois tous les drapeaux, les festivaliers viennent du monde entier. C'est spécial, je ne vois ça qu'ici." R3HAB a lui aussi un programme très chargé, il revenait à peine d'Italie et s'est envolé pour la Croatie directement après son set sur la mainstage de Tomorrowland.



C'est la dixième fois que je fais Tomorrowland Martin Solveig Partager la citation





Après l'avoir interviewé à Ibiza, puis à l'EMF, Fun Radio a reçu Martin Solveig en direct de Tomorrwoland. Le DJ français avait le privilège de pouvoir inviter qui il voulait sur une scène qui lui était dédiée : My House. Comment a-t-il choisi les artistes ? "C'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît, pour la plupart ça s'est fait très naturellement. On est heureux de se regrouper, on a le même univers musical, on a la même approche du DJ set." Martin Solveig est un habitué des lieux : "C'est la dixième fois que je fais Tomorrowland." Côté actualité, il continue de faire la promotion de son dernier titre All Stars. JB lui a demandé si ce titre prenait bien : "C'est difficile de juger la popularité d'un morceau sur la base des sets."



C'est la famille Fun Radio, c'est la meilleure radio de France Florian Picasso Partager la citation









Florian Picasso a lui aussi rendu visite à l'équipe Fun Radio à l'occasion de sa présence à Tomorrowland. Selon les endroits où il mixe il adapte ses sets : "Je joue des remixes d'artistes que j'affectionne, c'est à chaque fois un medley de ce que j'aime faire." Puis JB lui a parlé du top 100 de DJ Mag et lui a demandé qui sont selon lui étaient les 3 meilleurs DJ's du moment. Florian Picasso a nommé Martin Garrix, Henri PFR et Kungs avant d'ajouter : "Faut qu'on détrône les hollandais !" Enfin le DJ a conclu sur une belle déclaration : "C'est la famille Fun Radio, c'est la meilleure radio de France."



On jour la meilleure musique qu'on connaît, pour le meilleur public du monde Axwell Ingrosso Partager la citation





Enfin Anne-So a reçu Axwell Ingrosso juste après qu'ils aient enflammé la mainstage. Pour eux Tomorrowland c'est exceptionnel : "On joue la meilleure musique qu'on connaît, pour le meilleur public du monde." Comment font-ils pour tenir et enchaîner autant de dates ? "On aime notre travail, et on se nourrit de l'énergie du public." Puis ils ont parlé de deux anecdotes leur étant arrivées dernièrement : "La semaine dernière on a fait un show, et comme j'aime communiquer avec le public, j'ai commencé à crier mais ma voix n'a pas suivi, on n'a pas pu s'empêcher de rire. Autre chose, un festivalier a envoyé un ballon sur nos platines, ça a appuyé sur le bouton off, et coupé la musique." Il en faudra plus pour déstabiliser ces deux monstres de la scène électro dance.