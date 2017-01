Découvrez le classement des meilleurs titres dancefloor du moment.

par Laura Lefebvre publié le 22/01/2017 à 20:03

Cette semaine le top 3 reste pratiquement inchangé. Clean Bandit garde sa première place avec son titre Rockabye. Calvin Harris maintient sa deuxième place avec son titre My Way. En revanche The Weeknd Feat Daft Punk gagnent deux places au classement et se positionnent ainsi à la troisième place de l'Eurodance 25.



Alan Walker avec son titre Alone et Mike Perry avec son titre Inside the lines réalisent la plus forte progression de la semaine en montant de quatre places au classement.



En revanche malheureusement pour lui, The Chainsmokers perdent 7 places au classement et se retrouvent à la 21ème place de l'Eurodance 25. C'est la plus forte régression de la semaine !

Les entrées de la semaine

Plusieurs artistes rentrent dans l'Eurodance 25 cette semaine : ItaloBrothers avec Call On Me ; Alle Farben avec Bad ideas et Mr. Belt avec Boogie wonderland.

Les sorties de la semaine

On compte plusieurs sorties du classement cette semaine : Feder avec Lordly; Major Lazer avec Cold Water et enfin Inna avec Heaven.