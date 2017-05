VIDÉO - "Eurodance 25" : Jax Jones encore et toujours en tête du classement

Jax Jones - You Don't Know Me ft. RAYE

publié le 21/05/2017 à 20:05

Cette semaine Jax Jones est encore, une fois de plus, pour la cinquième semaine consécutive, indétrônable avec son hit You Don't Know Me suivi de Ed Sheeran qui n'a pas bougé lui non plus avec Shape Of You comme la semaine précédente. Major Lazer et Run Up a prit la place de Axwell /\ Ingrosso et I Love You à la dernière place du podium.





La plus belle progression de la semaine est signée Clean Bandit feat. Zara Larsson avec Symphony, il passe de la 18ème place à la neuvième position. Très belle performance également pour Cheat Codes feat. Demi Lovato avec leur titre No Promises qui passent de la 23ème à la 18ème place !

En revanche Galentis et Rich Boy enregistre une baisse cette semaine. Il passe de la 8ème à la 14ème place. Mauvais résultat aussi pour Starley avec son titre Call On Me. L'artiste passe de la 11ème à la 15ème place de l'Eurodance 25.