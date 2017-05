publié le 07/05/2017 à 20:09

Cette semaine le top 3 reste inchangé ! Pour la 3ème semaine consécutive Jax Jones conserve sa première place avec You Don't Know Me, suivi d'Ed Sheeran avec Shape Of You et de Major Lazer avec Run Up.



La plus belle progression de la semaine est signée Martin Jensen avec Solo Dance, il passe de la 17ème à la 11ème position. Très belle performance également pour The Chainsmokers & Coldplay avec leur titre Something Just Like This qui passent de la 12ème à la 7ème place !

En revanche Robin Schulz et David Guetta enregistrent une baisse cette semaine avec leur titre Shed A Light. Ils passent de la 21ème à la 25ème place. Mauvais résultat aussi pour Clean Bandit avec leur titre Rockabye. Le groupe britannique passe de la 11ème à la 16ème place de l'Eurodance 25.