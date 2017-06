Jax Jones - You Don't Know Me ft. RAYE

publié le 11/06/2017 à 20:05

Cette semaine Kygo feat. Selena Gomez et son titre It Ain't Me s'est fait détrôner par Jax Jones avecYou Don't Know ! Ed Sheeran et Shape Of You, quant à lui perd la dernière place du podium et c'est Axwell /\ Ingrosso qui se retrouve troisième du classement avec I Love You.





La plus belle progression de la semaine est signée Throttle avec Found You, il passe de la 18ème place à la 13ème position après avoir gagné 5 points. Très belle performance également pour Clean Bandit avec son titre Symphony qui passe de la 11ème position à la 7ème place du classement de cette semaine !

En revanche Galantis et Rich Boy enregistre une baisse cette semaine. Il passe de la 7ème à la 14ème place. Mauvais résultat aussi pour Martin Garrix & Dua Lipa avec son titre Scared To Be Lonely qui continue à chuter de 5 places. L'artiste passe de la 16ème à la 21ème place de l'Eurodance 25.