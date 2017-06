VIDÉO - "Eurodance 25" : Kygo toujours au top du classement

Kygo, Selena Gomez - It Ain't Me (with Selena Gomez

publié le 06/06/2017 à 14:25

Cette semaine Kygo feat. Selena Gomez et son hit It Ain't Me reste toujours au top du podium suivi de Jax Jones avec You Don't Know Me à la deuxième place de l'Eurodance ! Ed Sheeran quant à lui ne bouge toujours pas de sa troisième place avec son hit Shape Of You.





La plus belle progression de la semaine est signée Alok avec Never Let Me Go, il passe de la 22ème place à la douzième position après avoir gagné 10 points. Très belle performance également pour Galantis avec son titre Rich Boy qui passe de la 14e position à la septième place du classement de cette semaine !

En revanche Jonas Blue et Mama enregistre une baisse cette semaine. Il passe de la 15ème à la 23ème place. Mauvais résultat aussi pour Martin Garrix & Dua Lipa avec son titre Scared To Be Lonely qui continue à chuter de six places. L'artiste passe de la 9ème à la 16ème place de l'Eurodance 25.