VIDÉO - "Eurodance 25" : Kygo encore et toujours en tête de l'Eurodance 25

Kygo, Selena Gomez - It Ain't Me (with Selena Gomez

publié le 02/07/2017 à 20:05

Cette semaine Kygo feat. Selena Gomez et son titre It Ain't Me reste encore et toujours au top du classement suivi de près par Jax Jones feat. Raye et You Don't Know Me qui remonte d'un petite place. CleanBandit feat. Zara Larsson est à la dernière position du podium avec ton titre Symphony.





La plus belle progression de la semaine est signée Kygo & Ellie Goulding avec First Time, il passe de la 17ème place à la 11ème position après avoir gagné 6 points. Très belle performance également pour Galentis qui continue à progresser une fois de plus cette semaine avec son titre Hunter qui passe de la 13ème position à la 9ème place du classement de cette semaine !

En revancheDavid Guetta & Justin Bieber et 2U enregistre une baisse cette semaine. Il passe de la 16ème à la 21ème place. Mauvais résultat aussi pour Throttle avec son titre Found You (Make Me Yours) qui chute de 5 places. L'artiste passe de la 8ème à la 13ème place de l'Eurodance 25.