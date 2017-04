publié le 15/04/2017 à 11:02

La Fun Radio Ibiza Experience 2017 a fait très très fort ! Pendant plus de deux heures de concert, la crème de la crème des DJ's a fait sauter les milliers de téléspectateurs de l'AccorHotels Arena. De Hardwell, à Nervo, sans oublier Afrojack et Robin Schulz, les sons ont fait trembler la salle pour le meilleur et dans les gradins et la fosse, l'ambiance était folle. La soirée a commencé avec les sets des DJ's résidents de Fun Radio qui ont préparé les spectateurs pour un spectacle inédit. (Re)vivez les meilleurs moments de cette soirée.



Le 14 avril restera une date gravée pour les auditeurs de Fun Radio. C'était la seconde édition de la Fun Radio Ibiza Experience qui n'a pas manqué de surfer sur le même succès que l'an passé. Et la foule n'a pas hésité à sauter dans tous les sens et en prendre plein la vue et les oreilles.