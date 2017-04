publié le 14/04/2017 à 17:52

C'est le plus gros concert électro de l'année en France. La Fun Radio Ibiza Experience version 2017 qui se déroule à l'AccorHotels Arena à Paris. Une soirée qui promet des moments de live intenses pour les milliers de spectateurs, mais aussi les DJ's venus spécialement pour l'occasion : Nervo, Robin Schulz, Afrojack, mais aussi Hardwell. La crème de la crème des DJ's prêts à faire danser, chanter et crier le public, mais aussi les auditeurs de Fun Radio puisque l'événement sera retransmis en direct sur Fun Radio.



Depuis des semaines, la Fun Radio Family se prépare pour la Fun Radio Ibiza Experience. DJ Set, cadeaux, animations... tous vos animateurs préférés sont prêts pour cette soirée électrique dédiée à l'EDM. Elle commence avec Adrien Toma, mais aussi Maeva Carter et Mico C, les DJ's résidents de Fun Radio pour vous mettre dans l'ambiance.

Suiver en direct la Fun Radio Ibiza Experience 2017

21h12 - Le duo Nervo arrive sous les applaudissements du public. Les filles vont mettre le feu à l'AccorHotels Arena. Elles ont commencé par "Vous nous avez manqué Paris". Une phrase qui n'a pas manqué de faire sourire les spectateurs.

21h04 - L'artiste s'apprête à laisser sa place aux sœurs australiennes de Nervo.



20h47 - Robin Schulz continue son set pendant que la foule brandit des drapeaux de la Fun Radio Ibiza Experience.



20h37 - Après une scène plongée dans le noir, c'est au tour de Robin Schulz qui arrive pour un set qui promet d'envoyer du lourd.



20h33 - Sam Fedlt vient de terminer son set. Il va laisser la place à Robin Schulz à qui on doit entre autres Shed a light.



20h25 - Sam Feldt continue de se déhancher sur la scène sous les applaudissements du public.



20h13 - Le spectacle a commencé avec un set exceptionnel de Sam Fedlt ! Sur un écran géant on peut voir un oiseau voler avec des effets de couleurs. Parmi les sons remixé par l'artiste, on reconnaît les titres de Justin Bieber comme Cold Water.



#FunRadioIbizaExperience Entrée de folie whaou !!!! Bammmm pic.twitter.com/AbpIpTKiJV — La Miaouuute (@miaouuute) 14 avril 2017

19h30 - Un immense cœur pour tous les spectateurs de la Fun Radio Ibiza Expericence



La scène de l'AccorHotels Arena Crédit : Laura Lefevre

19h08 - Attention les yeux ! Certains spectateurs avec Enzo Angelo de Fun Radio en ont profité pour mettre l'ambiance dans le métro.



On a retourné le métro !!! #FunRadioIbizaExperience pic.twitter.com/hrcduvQ5Kk — Enzo Angelo (@N2OAngelo) 14 avril 2017

18h50 - Maeva Carter a pris place sur la scène.



18h23 - L'ambiance commence à devenir de plus en plus folle dans la salle ! Mico C, le DJ résident de Fun Radio est aux platines pour un set de folie.



18h06 - Hardwell est passé en interview en direct sur Fun Radio, pour répondre à quelques questions sur sa carrière, mais aussi son excitation avant de monter sur la scène de la Fun Radio Ibiza Experience.



C'est au tour du grand @hardwell d'être interviewé en direct de la #FunRadioIbizaExperience ¿¿¿ Une publication partagée par FUN RADIO (@funradio) le 14 Avril 2017 à 8h39 PDT

17h45 - Bienvenue sur le live de la Fun Radio Ibiza Experience 2017.