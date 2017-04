publié le 11/04/2017 à 17:31

Le 14 avril à l'AccorHotels Arena, nous vous retrouverons à la Fun Radio Ibiza Experience, et nous avons hâte de vivre ce moment exceptionnel avec vous. Pour patienter, nous vous avons demandé de nous envoyer vos plus beaux souvenirs de la première édition qui a eu lieu l'année dernière, en 2016.



Tout d'abord merci à tous pour vos nombreux messages ! On a apprécié l'ensemble de vos anecdotes, photos et vidéos qui nous ont rappelé de très bons moments. Nous avons choisi 8 de vos souvenirs à partager avec l'ensemble des auditeurs pour faire revivre cette soirée.

Cette année, attendez-vous à un show tout aussi incroyable avec Hardwell, Afrojack, Nervo, W&W, Robin Schulz et Sam Feldt, un spectacle assuré. Vous pourrez faire vivre l'événement sur les réseaux sociaux avec le #FunRadioIbizaExperience.



1. Le set d'Oliver Heldens

Nicolas nous a partagé son meilleur moment de la Fun Radio Ibiza Experience 2016, lorsque Oliver Heldens a passé Gecko. Le DJ a néerlandais a fait danser tout l'AccorHotels Arena.

> Fun Radio Ibiza Experience 2016 : set de Oliver Heldens Crédit Image : dailymotion | Durée : | Date : 10/04/2017

2. La mise en scène du set d'Axwell Ingrosso

Georges a immortalisé le set de Hardwell. La Fun Radio Ibiza Experience c'est aussi toute une mise en scène pensée pour vous en mettre plein la vue. Les deux suédois ont convaincu l'assemblée.



Axwell Ingrosso à la Fun Radio Ibiza Experience 2016

3. Toute la soirée

Maryine nous a écrit un beau message à propos de la Fun Radio Ibiza Experience 2016 : "Pour répondre à votre poste, pour moi la Fun Radio Ibiza Experience 2016, c'est tout un ensemble : l'achat des billets le jour de la sortie sans connaître le nom des artistes présents, l'attente des annonces des noms, l'excitation une fois avoir appris les premiers noms, l'attente jusqu'au jour J, attendre dans le froid que les portes de l'AccorHotels Arena ouvrent, Fred qui vient nous faire un coucou dans la file d'attente, courir pour être au premier rang, y arriver, faire la fête avec les DJ's Fun Radio, et le début du show qui commence très fort avec Axwell Ingrosso, et le closing par Martin Garrix... celui que j'attendais le plus pour cette première édition ! C'était magique, des souvenirs gravés à jamais, énormément de vidéos dans mon téléphone... une seule envie quand ça s'est terminé : pleurer ! Hâte de vivre cette seconde édition qui promet encore du lourd, et merci à Fun Radio pour cet événement de dingue."

4. Le set de Martin Garrix

A la fin du set de Martin Garrix, des chenilles lumineuses ont fait leur apparition. Cécile a immortalisé ce moment magique dans une vidéo Snapchat.



> Fun Radio Ibiza Experience 2016 Crédit Image : dailymotion | Durée : | Date : 10/04/2017

5. Une soirée mémorable

Alban nous a envoyé ce message : "Pour mon souvenir pour la Fun Radio Ibiza Experience 2016 tout dire serait trop long. Une photo résume bien cette soirée la voici (ci-dessous). Un set de Axwell Ingrosso énorme avec une intro incroyable. Et voir ensuite mon DJ préfèré pour la première fois : Don Diablo et Oliver Heldens, R3hab, Martin Garrix sans oublier les DJ's Fun Radio, bref une soirée mémorable."



Fun Radio Ibiza Experience 2016 : Axwell Ingrosso

6. Le set de R3hb

Dylan a partagé pas mal de vidéos des sets des Djs présents lors de la Fun Radio Ibiza Experience 2016 sur son compte Instagram. Ici une de R3hb, vu de sa place ça a l'air juste dingue !

R3hab #funradioibizaexperience @r3hab Une publication partagée par Dylan (@dlngrd) le 8 Avril 2016 à 13h34 PDT

7. Une photo de fans de Martin Garrix

Tiffany nous a envoyé une photo de deux fans de Martin Garrix portant un haut à son effigie.

Fun Radio Ibiza Experience 2016 : #TeamGarrix

8. La mise en scène du set de R3hab

Cette photo nous a été envoyée par Mel Vin qui a adoré le set de R3hab et sa mise en scène de dingue : danseuses, jeux de lumières et vidéos, tout était réuni pour vivre un moment magique.

Fun Radio Ibiza Experience 2016 : R3hab