publié le 15/04/2017 à 11:02

Entre le set enflammé des Nervo, le début de la soirée avec les DJ's résidents de Fun Radio, puis tous les shows des autres artistes de la soirée, cette édition de la Fun Radio Ibiza Experience a fait vibrer l'AccorHotels Arena. 15.000 spectateurs étaient au rendez-vous dans les gradins et la fosse pour se déhancher sur le meilleur des sons du dancefloor. La soirée n'a pas perdu en intensité dès son ouverture. Sans oublier les danseuses qui ont animé chaque passage des DJ's, avec des mouvements sexy.



C'est d'abord Sam Feldt qui est arrivé sur la scène. Il a lancé l'ambiance pour le reste de la soirée, suivi de Robin Schulz, puis des soeurs australiennes Nervo. Les filles ont d'ailleurs dévoilé leur nouveau titre Lost in You. La foule n'a pas manqué de sauter dans tous les sens quand Nervo a annoncé la bonne nouvelle de ce son. W&W, Afrojack et Hardwell ont terminé la soirée en beauté.