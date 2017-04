VIDÉO - Afrojack nous fait entrer dans son intimité dans la "Fun Stories"

publié le 12/04/2017 à 18:00

Pour ne rien rater de l’actualité de vos artistes préférés, regardez la Fun Stories qui récapitule en une minute tout ce qu'il s'est passé sur les réseaux sociaux. Sortie d'un nouveau clip ou d'un album, photos sexy, blagues, séparations, tenues improbables, soirées VIP... Nous regardons chaque jour pour vous les réseaux sociaux de nombreux artistes et faisons un résumé de leur semaine mouvementée.



Cette semaine, nous avons scruté les comptes des Djs présents à la Fun Radio Ibiza Experience qui aura lieu le 14 avril prochain ! Dans une vidéo YouTube Afrojack nous fait entrer dans son intimité, et nous montre sa collection impressionnante de chaussures. Les Nervo étaient au ski, elles ont partagé des vidéos et photos sur leur compte Instagram et elles ont eu l'air de s'éclater ! Sam Feldt était à Munich en Allemagne pour mixer, on a hâte qu'il soulève la foule de l'AccorHotels Arena. Quant à Robin Schulz il se repose entre amis, pendant qu'Hardwell pose très sérieusement sur Instagram. Enfin, découvrez à quoi ressemble un set de W&W ! On est impatient de tous les retrouver le 14 avril.