VIDÉO - La chute monumentale de Kendall Jenner

publié le 17/05/2017 à 17:14

La star des réseaux sociaux, Kendall Jenner, ne maîtrise pas vraiment l'engin à deux roues et encore moins le freinage. On peut voir sur la vidéo de sa sœur Khloé Kardashian, postée sur son compte instagram, la jeune femme se vautrer en beauté. La réaction des internautes ne s'est pas faite attendre. La vidéo a récolté plus de quatre millions de vues. Heureusement cette dernière peut se rattraper sur la danse, un sport qu'elle maîtrise apparemment beaucoup mieux que le vélo.



En ce moment Kendall continue de défiler et de s'afficher avec les grandes marques comme très récemment avec Burberry. Ou encore d'apparaître sur certains magazines comme sur la couverture du Sunday Times Style. Evidemment la starlette publie régulièrement des clichés de son corps de rêve sur Instagram. Une chose est sûre elle est définitivement prête pour l'été !



My work here is done..... @kendalljenner Une publication partagée par Khloé (@khloekardashian) le 15 Mai 2017 à 19h08 PDT