publié le 11/04/2017 à 16:33

À même pas 20 ans, Maxime Tabart est un vrai prodige de la magie. Il est passé voir l’équipe du Night-Show pour leur montrer une partie de ses talents. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout le monde a été bluffé ! Le jeune homme a commencé à s’intéresser à la magie à l'âge de 8 ans et n'a cessé de progresser depuis. Autodidacte et passionné, quand il n'écrit pas ses propres tours, il modernise des anciens. Toujours en recherche de nouveautés, il ose et innove en dépoussiérant complètement la magie.



Il prend le téléphone d'Anne-So et se met au défi de découvrir son code pour le déverrouiller. En énonçant les 10 chiffres possibles, il découvre les bons chiffres en fonction de la réaction d'Anne-So. Il lui suffit même d'un seul essai pour y arriver. Bluffant !

En parallèle de son premier spectacle, Rien n'est impossible qu'il joue aux quatre coins de la France, le jeune homme est très actif sur ses réseaux sociaux comme par exemple, sur sa page Facebook sur laquelle il n'hésite pas à partager avec ses fans du contenu exclusif.