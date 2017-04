UN EX DETENU RACONTE LA VIE EN PRISON - Marion et Anne-So

publié le 06/04/2017 à 14:53

Nigloo, un ancien détenu s'est confié dans Le Night Show. De nombreuses questions lui sont alors posées. Pourquoi ? Combien de temps ? Comment se passe la vie en prison ? Que se passe-t-il après ? L'équipe mais aussi les auditeurs l'ont interrogé. Rares sont les anciens détenus qui osent se livrer publiquement. Nigloo joue cartes sur table en étant honnête et en répondant de manière cash.



En un an passé en prison, l'ex-détenu a vécu beaucoup de choses, n'est pas ressorti indemne mais a réussi à s'en sortir... Il est passé par la prison pour trafic de stupéfiants, sa peine de 15 mois a été revue à la baisse, et au bout d'un an il a été libéré. En prison, il a travaillé, fait du sport, est sorti un peu en "balade" et a beaucoup dormi.

Pour conclure, Nigloo raconte aussi que la sortie est souvent compliquée à vivre puisque malheureusement, il n'y a aucun suivi...