publié le 07/04/2017 à 14:32

Marion et Anne-So ont eu la chance d'avoir Brahma en direct dans Le Night Show pour tout vous dire sur son aventure dans Koh-Lanta Cambodge. Au téléphone, le candidat de l'équipe Jaune a joué cartes sur table face aux questions de l'équipe, mais aussi celles des auditeurs. On ne sait pas combien de temps l'aventurier est resté, mais vu le début de son aventure, tout laisse penser qu'il est allé loin dans la compétition. Bien qu'il n'ait pas réussi sa toute première épreuve. Effectivement, Brahma a été le dernier à rejoindre la plage, mais il avoue que ce n'était qu'une stratégie !



Brahma est déjà un candidat emblématique de cette nouvelle saison, avec sa bonne humeur qu'on lui connaît. Durant l'interview, il confirme qu'il n'y a aucune aide durant l'aventure... Pas de nourriture dont on ne connaît pas l’existence, pas d'aide pour faire du feu ou tout autre chose. Brahma a l'air ravi de son aventure, on a hâte de voir la suite !