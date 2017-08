ELLE SENT LES PIRES ODEURS DU MONDE - Marion et Anne-So

publié le 30/08/2017 à 12:40

La nouvelle recrue de l'équipe du Night Show, Anastasia, a quelque chose de particulier. Elle n'a pas d'odorat ou du moins il est très peu développé... Marion et Anne-So ont eu envie de repousser ses limites et de voir jusqu'où son nez résistait.



Après lui avoir bandé les yeux pour qu'elle se concentre sur l'odeur, Anastasia a dû sentir plusieurs objets extrêmement puants ! Les étapes sont montées crescendo. Des chaussettes portées par Thibault, le réalisateur de l'émission, depuis plusieurs jours, le fruit exotique et puant : le durian, la litière pour chat et pour finir des bulles puantes éclatées dans un verre... Tout ceci est passé sous le nez d'Anastasia !

Et ce qui peu paraître incroyable c'est que la jeune fille affirme encore ne pas sentir du tout certaines odeurs... alors que toute l'équipe ne peut pas s'empêcher de s'écarter. Découvrez toutes ses réactions dans la vidéo.