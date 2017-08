GOOGLE HOME - JUSQU'OÙ PEUT-ELLE ALLER ? - Marion et Anne-So

publié le 24/08/2017 à 15:36

Marion et Anne-So se sont procurées le nouvel objet connecté du moment ! Google Home est une petite enceinte bluetooth qui permet de commander tout chez vous. Son prix est de 150€, l'équipe a voulu la tester pour voir si elle valait vraiment le coup.





"Ok Google", c'est le mot magique qu'il suffit de prononcer pour la déclencher. Ensuite vous pouvez lui demander ce que vous voulez...et elle en connait des choses ! L'équipe du Night Show s'est renseignée sur le président français, lui a demandé une blague et même de diffuser le titre du moment.

Si vous avez du mal en calcul mental, par exemple, vous pouvez lui demander de résoudre votre équation en un rien de temps. Car en plus de ses connaissances, l'un des gros avantages de l'enceinte est sa réactivité. Ses réponses sont même parfois inattendues...