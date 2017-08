publié le 25/08/2017 à 12:24

Le crash-test est de retour dans le Night Show ! Cette fois-ci, l'équipe s'est intéressée au Bubble lick, ce jouet que tout le monde a utilisé enfant pour faire des bulles avec du savon. Mais celui-ci a quelque chose de particulier... Le savon est comestible et il est possible de le mélanger avec le parfum de son choix.





Marion et Anne-So ont dû deviner les parfums qu'Enzo a concocté avec le produit. En tout 6 parfums étaient à découvrir. Au début tout allait bien : fraise, coca... Des goûts normaux et sucrés qui plaisaient aux filles. Mais Enzo a pimenté le jeu et s'est amusé à rajouter des goûts un peu plus insolites.



Du tabasco et même un autre parfum salé que Justin, notre standardiste, n'a pas apprécié du tout. On vous laisse découvrir de quoi il s'agit... Vous pouvez, vous aussi, tester le Bubble lick pour seulement 8€ !