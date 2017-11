AREOLA ET PASTORE BLUFFÉS PAR UNE FREESTYLEUSE - Marion et Anne-So

publié le 09/11/2017 à 14:17

Après avoir lâché un gros dossier sur un ancien joueur du PSG, Javier Pastore et Alphonse Areola ont eu le droit à une démonstration en direct dans Le Night Show. Ils se sont retrouvés face à une freestyleuse du ballon rond, plusieurs fois championne du monde. La jeune femme a fait le show, ce qu'elle arrive à faire avec un ballon est assez incroyable.



Qu'il soit sur sa tête, son corps ou ses pieds la balle ne touche jamais le sol. Elle la contrôle avec une telle facilité qu'elle a bluffé toute l'équipe et les joueurs en quelques secondes. Après sa prestation, elle a invité Javier Pastore à nous impressionner. Un stylo dans la main, la freestyleuse lui passe le ballon alors qu'il était sur son index et en pleine rotation. Le joueur tente alors de garder le ballon en mouvement. Séquence impressionnante.