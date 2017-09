publié le 06/09/2017 à 15:21

Une internaute a fait parler d'elle. Une britannique s'est tartinée trois couches d'auto bronzant, s'est endormie et maintenant n'ose plus sortir de chez elle tellement la couleur est intense. Cette info n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd dans l'équipe du Night Show ! C'était l'occasion de réaliser un nouveau crash test et d'en profiter pour rendre le teint mat et lumineux à une personne de l'équipe. Enfin lumineux, cela reste à voir.





Pour désigner le testeur, rien de mieux que de laisser l'ordinateur s'en charger. Malheureusement pour Justin, le standardiste, le hasard n'a pas bien fait les choses et il s'est retrouvé avec des couches de produit sur l'ensemble du visage ! À en croire les images il semblerait que l'autobronzant lui colle à la peau encore pendant quelques semaines... Affaire à suivre