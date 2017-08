publié le 31/08/2017 à 15:19

Une nouvelle séquence du pourquoi tu m'appelles dans Le Night Show ! Le principe : appeler des inconnus et leur demander : "Pourquoi tu m'appelles?". Mais cette fois-ci, Marion a dû relever un challenge. L'animatrice a dû mastiquer dans sa bouche un préservatif tout au long du jeu. Elle s'est vite rendu compte que parler et mâcher du latex lubrifié... ce n'est pas vraiment facile et surtout pas agréable du tout !





Mais Marion est joueuse et elle s'est lancée dans des conversations téléphoniques complètement déjantées. Les personnes piégées ignoraient qu'elle avait une capote dans la bouche...alors quand elle l'a fait remarquer, un des auditeurs est parti dans un autre délire.

Si vous souhaitez aussi affronter Marion ou Anne-So au "Pourquoi tu m'appelles ?", vous pouvez envoyer un mail à : marionetanneso@funradio.fr !