"Le Night-Show" sera en direct du Vidéo City avec Vitaa

publié le 04/04/2017 à 12:34

Une journée exceptionnelle attend les auditeurs. Dimanche 9 avril prochain, l'émission Le Night-Show changera de décor et sera présente au Vidéo City. Marion, Anne-So et toute l'équipe recevront Vitaa pendant la journée, ainsi que les plus grands YouTubers du moment. Vitaa nous parlera de son futur album et vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions à vos vedettes préférées.





Préparez-vous à vous amuser avec les différents invités présents à l'antenne mais aussi à gagner des cadeaux exceptionnels que vous soyez sur place à Paris ou chez vous en train de nous écouter ! Vous aurez aussi la possibilité de suivre minute après minute cette journée de folie grâce notamment à un Facebook Live.

Toute l'équipe du Night-Show vous réserve bien d'autres surprises pour cet événement à ne manquer sous aucun prétexte.