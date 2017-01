Pour fêter l'arrivée de l'année 2017, toute l'équipe du "Night Show" s'est livrée à différents jeux, dont un challenge plutôt coquin : faire s'embrasser de parfaits inconnus...

> L'équipe embrasse le public sous un Guy ! - Marion et Anne-So

par Jean-Alexis Lemieux publié le 05/01/2017 à 17:38

A l'occasion du passage de 2016 à 2017, toute l'équipe du Night Show s'est réunie en compagnie d'un public en folie pour fêter ensemble la nouvelle année. Et pour ce faire, durant toute la soirée, l'équipe s'est livrée à différents jeux ou traditions en rapport avec la Saint-Sylvestre. En France, il y a habituellement une tradition pour le jour de l'An : s'embrasser sous une branche de gui. L'équipe a essayé d'en trouver une durant toute la journée mais n'a pas réussi à mettre la main dessus.



Heureusement, Marion et Anne-So ont trouvé une idée pour remédier au problème : demander à une personne du public qui s'appelle Guy de s'asseoir sur une table. L'équipe a mis à disposition deux saladiers : le premier, à gauche, contient les noms des personnes de l'équipe du Night Show. Le second, à droite, ceux des gens du public. Les personnes qui ont été tirées au sort ont tout simplement dû s'embrasser sous Guy. Un moment plutôt mignon, sauf lorsque Yannick embrasse une femme qui était venue avec ses enfants ...