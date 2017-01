VIDÉO - "Le Night Show" part en vrille

"Le Night Show" a fait une émission spéciale le soir du 31 décembre. Au programme : des surprises, des jeux, mais surtout beaucoup de rires.

> Le Nouvel an du Night Show : Le feu ! - Marion et Anne-So

par Laura Lefebvre publié le 04/01/2017 à 16:19

Le Night Show a fêté le nouvel an en direct. Tout au long de l'émission, Marion et Anne-So ont organisé des battles. La première de la soirée a opposé Marion et Yannick. Tout deux ont revêtu un costume de sumo, et ils avaient pour mission de danser avec. Sauf qu'au bout de 5 secondes Marion a chuté, pendant que Yannick enchaînait les pas de danse. Jugée par l'applaudimètre, c'est finalement Marion qui a remporté cette première battle.



Au tour de Brick et Pablo de s'affronter. Tous deux en talons, ils ont du faire le tour du public le plus vite possible. Sauf que pour pimenter la course, Marion et Anne-So avaient prévu des obstacles. Top départ, les garçons se prennent des balles de ping-pong, passent sous une table, escaladent des plots. Ils s'en sortent plutôt pas mal, pas un ne tombe. Le premier à arriver est Brick, bravo !



La dernière battle a opposé Amir à Enzo. Les deux garçons avaient chacun préparé un texte pour se clasher. Amir commence et enchaîne les punchlines : "Enzo quand on m'a dit que je devais te clasher, j'étais pas chaud pour y aller. Mes parents m'ont toujours dit qu'il ne fallait pas s'en prendre aux filles. C'est vrai regarde toi t'as les cheveux plus longs que ta meuf, en plus de porter la culotte je suis sur qu'au lit c'est elle qui te fait les seufs." Ce à quoi Enzo lui répond : "Tu clashes ma meuf mais je t'ai vu mater son cul. Je me fais pas de souci, pour lui plaire faut que tu fasses un petit plus de muscu et même en poussant la fonte et en faisant des pompes et des tractions, t'es tellement keus me ma meuf sera plus baraquée que toi."