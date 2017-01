Pour bien entamer la nouvelle année, Thibault et Anne-So disent au revoir à 2016 en prenant un bain bien répugnant.

> Un Nouvel an archi salissant ! - Marion et Anne-So

par Laura Lefebvre publié le 04/01/2017 à 11:53

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Le soir du 31 décembre, il y a une coutume dans certains pays : prendre un bain de minuit pour effacer les mauvaises ondes de l'année passée. Dans le Night Show, Anne-So et Thibault qui ont été désignés pour effectuer cette tradition. Ils vont devoir se placer chacun dans une petite piscine et Marion va leur poser des questions sur des faits marquants de l'année 2016. Thibault et Anne-So vont devoir répondre sur des ardoises, et le plus éloigné de la réponse sera arrosé.



Première question pour les membres du Night Show : entre le 10 juin et le 10 juillet s'est déroulé l'Euro. Quel est le nombre de buts inscrits par l'équipe de France ? Anne-So répond 14 et Thibault 6. La bonne réponse étant 13, Thibault reçoit 2017 grammes de sauce tomate périmée. La deuxième question concerne Danse avec les stars et la performance de Julien Lepers. Encore une fois, c'est Anne-So qui répond avec le plus d'exactitude. Thibault est arrosé de 2017 confettis.



La dernière question a trait au film Les Tuches. Anne-So est la plus éloignée et reçoit 2017 vers vivants sur elle. Un véritable cauchemar, mais au moins tous commencent l'année en toute sérénité.